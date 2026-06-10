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İçişleri Bakanlığı'ndan 10 İlde Kuvvetli Yağış Uyarısı

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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını hatırlatarak Kastamonu, Çankırı, Bolu, Karabük, Gümüşhane, Ardahan, Giresun, Trabzon, Rize ve Kars'ta kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısını hatırlatarak, bugün Kastamonu, Çankırı, Bolu, Karabük, Gümüşhane, Ardahan, Giresun, Trabzon, Rize ve Kars'ta kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı kuvvetli yağış uyarısına dikkat çekilerek "Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.

Bakanlık, kuvvetli yağış riskine karşı vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA
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