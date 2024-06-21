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İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin açıkladığı rakam arasında uçurum var

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 2,5 milyona yakın mülteci olduğu yönündeki iddiasına Göç İdaresi'nden yalanlama geldi. Göç İdaresi, İstanbul'da toplam 1 milyon 87 bin 17 göçmen bulunduğu açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'da 2,5 milyona yakın mülteci var" sözlerinin ardından İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da ikamet eden mülteci rakamlarını paylaştı.

GÖÇ İDARESİNE GÖRE YABANCI SAYISI 1 MİLYON 87 BİN

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre İstanbul'da geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısının 530 bin 612, uluslararası koruma kapsamındaki yabancı sayısının 3 bin 252, ikamet izniyle kalan yabancıların sayısının ise 553 bin 153 olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Lütfen, gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU "2 BUÇUK MİLYONA YAKIN" DİYE DUYURMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın Düsseldorf kentinde, Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneğinin toplantısında, "2,5 milyona yakın mülteci var İstanbul'da. Yani 10 senelik faturadan bahsediyoruz. 10 senede 2,5 milyon ne demek biliyor musunuz? 16 milyon resmi nüfusun neredeyse yüzde 17-18'i demek. Böyle bir artış olamaz. Doğru değil. Mülteciye de haksızlık, İstanbulluya da haksızlık" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (6)

kobradeniz78 null:

İmamoğlu doğru söylüyor göç idaresi resmi sayı dediği rakam zaten sıkıntı gayri resmi sayıda 2.5 milyon kesin var gayri resmi.

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no NAME:

ıstanbulda yasamıyorum ama sıklıkla gıderım her yer yabancı turke rastlamak cok zor merkezı yerlerı bırak kenar uc noktalar bile yabancı..2,5 mılyon bıle bence cok ıyımser kımseyı kandırmayın

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Deniz Yolat:

Göç İdaresi verileri Tüik ten alıyorsa sıkıntı..

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ismail Yasin:

İstanbul işgal altında. belki 2.5 milyon dan daha fazla . Türkiye halkından çok yabancı var . metro ve tramvaylara bindiğimiz de çok bariz ortada .. TUİK enflasyon rakamları gibi bu açıklama da yalan..

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ibrahim hantaş:

GÖÇ İDARESİ TÜRKİYE geneli ne kadar var onuda açıklasın TÜİK ten aldığı rakamlarla değil

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Cabbar aga:

İmamoğlu’nu sevmem ama tüm mülteciler yollanmalı yeter artık ne misafirlikleri kaldı ne multecilikleri kendi ülkemizde gariban olduk millet plajlara bile gidemez oldu

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