İçişleri Bakanlığı, İBB için harekete geçti! Terör soruşturmasıyla ilgili rapor başsavcılıkta

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Geçtiğimiz haftalarda kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir" diye konuşmuştu.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz haftalarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mersin Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN SOYLU: İŞE ALINAN 1668 KİŞİ VE YAKINININ TERÖR KAYDI BULUNMUŞTUR

Daha sonra kameralar karşısına geçerek İBB çalışanlarıyla ilgili verileri paylaşan Soylu şunları söylemişti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir: FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi"