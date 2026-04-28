İçişleri Bakanlığı: Doruk Madencilik İşçileriyle İşverenlerin Toplantısı, Tarafların Uzlaşmasıyla Sonuçlanmıştır
(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Ankara'da alacaklarının ödenmesi talebiyle eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileriyle işveren arasındaki toplantının, tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını bildirdi.
Ankara'da alacaklarının ödenmesi talebiyle eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, işverenleriyle İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda bir araya gelmişti.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığındaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır" denildi.