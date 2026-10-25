Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İçişleri Bakanlığı, Almanya'nın aradığı Berisha'nın İzmir'de yakalandığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, Almanya'nın aradığı Berisha'nın İzmir'de yakalandığını duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Almanya tarafından uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından aranan Valmir Berisha'nın İzmir'de yakalandığını duyurdu. Yakalama, Interpol Europol ve MİT koordinasyonunda İzmir Emniyeti'nin çalışmasıyla gerçekleşti.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Tehdit' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından uluslararası seviyede aranan Valmir Berisha'nın İzmir'de yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu Almanya adli makamlarınca 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Tehdit' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından uluslararası seviyede aranan Valmir Berisha'nın İzmir'de yakalandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 220 sitede yayınlandı.
Sınava geç kalınca çılgına döndü! Eskişehir'de kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı

Sınava geç kaldı, faturayı muhabire kesti! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi

Baro seçiminde dikkat çeken anlar! Konuşma bitti, sloganlar yükseldi
Koruma kararı vardı, tüfeği tutukluk yapınca bacaklarından vurdu! Yargıtay 15 yıllık cezayı bozdu

Tüfeği tutukluk yapınca tabancayla vurdu! 15 yıllık ceza bozuldu
Edirne ve Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

2 ilde toplam 23 kişi yakalandı! Gereken yapılacak
Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu

2 ilimizde seçim heyecanı! Vatandaşlar soluğu sandıklarda aldı
Şişli'de yan binanın çatısına geçen Kazakistanlı kadın, iddiaya göre tenteye basınca boşluğa düşüp öldü

Balkondan yan çatıya geçti! Bastığı yer hayatına mal oldu
Fransa'daki yağmacıya 'Yaptığın haram' dedi! Kadının cevabı şaşırttı

Yağmalarken yakalandı! "Haram" uyarısına bakın ne yanıt verdi
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik

Hadise’nin dansına öyle bir isimden yorum geldi ki: Rezillik...