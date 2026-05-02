İçişleri Bakanlığı: 1 Mayıs'ta 80 İlde 195 Etkinlik Düzenlendi

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında ülke genelinde 80 ilde 195 etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinliklere 226 bin 410 kişinin katıldığını açıkladı. Bakanlık, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 kişi hakkında işlem yürütüldüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında ülke genelinde düzenlenen etkinliklere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya şu şekilde:

"Ülkemiz genelinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda 80 ilimizde, toplam 226.410 vatandaşımızın katılımıyla 195 etkinlik gerçekleştirildi. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemiz genelinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik 88.002 personelimiz görev yaptı. İstanbul ilimizde kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 şahıs hakkında da gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği, en temel önceliğimizdir. Ülkemizin dört bir yanında, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, tüm birimlerimizin koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülmektedir. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA
