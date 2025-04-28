İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye'ye dönen Muhammed'in videosunu paylaştı Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınıf arkadaşlarının gözyaşlarıyla uğurladığı ve ailesiyle birlikte Suriye'ye dönen Muhammed'in videosunu paylaştı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bugün düzenlenen Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'na atıfta bulunarak, "Muhammed'i tüm Türkiye, gözyaşları içinde sınıf arkadaşlarının uğurlamasıyla tanıdı. Muhammed yavrumuz şu an Şam'da" başlığında bir videoya yer verdi.

Paylaşımında, tarihi bir döneme şahitlik ettiklerini ve Suriye'de 61 yıllık zulüm devrinin sona erdiğini vurgulayan Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Baas rejiminin enkazı altında ezilen o kadim topraklar, bugün özgürlüğün, umudun ve yeniden doğuşun eşiğinde. Suriye yeniden ayağa kalkıyor. Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin 'Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' dönüşlerinin gerçekleşmesi için gerekli tüm düzenlemelerimizi hızla yaptık. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi bu süreci; 14 yıllık misafirliğin vakarına, kadim kültürümüzün zarafetine, vicdanımızın berraklığına yakışır biçimde yürütüyoruz.

Çünkü ecdadımızdan aldığımız mirasla kavurucu güneşin yaktığı bedenlere bir çınar serinliği olduk. Yağan yağmurda siper, dondurucu soğukta yürekleri ısıtan birer kardeş olduk. Çünkü Anadolu irfanının mayası 'Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' diyerek yoğrulmuştur. İşte o çınar gölgesinde güvende olanlardan biri de Muhammed'di. İstanbul'da dünyaya gelen Muhammed'i tüm Türkiye, gözyaşları içinde sınıf arkadaşlarının uğurlamasıyla tanıdı. Muhammed yavrumuz şu an Şam'da, ailesiyle birlikte. Yüreğinin bir yanı Şam, bir yanı İstanbul. İşte bu duygu yüklü filmimiz aracılığıyla Muhammed'in selamını o çok sevdiği arkadaşlarına, arkadaşlarının mektuplarını da Muhammed'e ilettik. Çünkü sevgi sınır tanımıyor."