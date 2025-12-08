İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Antalya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından saha taramalarının sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya, Serik'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada ise deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.