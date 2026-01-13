Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ekvadorlu mevkidaşı Oviedo ile görüştü

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg Oviedo ile gerçekleştirdiği görüşmede terör, organize suç örgütleri, narkotik suçlarla mücadele ve kolluk eğitimleri konularında işbirliği sağlamaya yönelik mutabakat zaptı ve niyet beyanı imzaladıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg Oviedo ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Ekvador İçişleri Bakanı Oviedo ve heyeti ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri ile narkotik suçlarla mücadele ve kolluk eğitimleri olmak üzere güvenlik alanında bakanlıklar arasındaki işbirliği konularını değerlendirdiklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvador Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliğinin Güçlendirilmesi Hususunda Niyet Beyanı metinlerini imzaladık. Sayın Bakan'a ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
