İçişleri Bakanı Yerlikaya: DEAŞ'a Yönelik Operasyonlarda 51 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakaladığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son 2 haftada DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Operasyonlar, Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak illerinde yapıldı. Operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüpheli jandarma tarafından yakalandı, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valileri, Cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma TEM Daire Başkanlığını, il jandarma komutanlarını ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
