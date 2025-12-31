Yerlikaya: 2026 Barış ve Huzur Getirsin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2026 yılının ülkemize, milletimize, sağlık, huzur ve esenlik, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyaldeki hesabından yeni yıla ilişkin yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak 2026 yılında da ülkemizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla, aynı azimle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kutsal mücadelede şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 2026 yılının ülkemize, milletimize, sağlık, huzur ve esenlik, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni ediyorum."