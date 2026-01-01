İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yeni yıl mesajı polis telsizinden okundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın emniyet personellerine yönelik yeni yıl mesajı, telsiz anonsuyla okundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) NSosyal'deki hesabından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın emniyet personeline yönelik yeni yıl kutlama mesajını içeren bir video paylaşıldı.

Emniyet personelince telsizden okunan mesajda Yerlikaya'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden kahramanca görev yaparak bir yılı daha geride bırakıyorsunuz. 2025 yılı boyunca, şehrin en işlek caddesinde de en ücra noktasında da aynı sorumluluk bilinciyle görev yapan her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Bu kutsal görev esnasında, vatanı, bayrağı ve aziz milletimizi canından üstün tutarak şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Sizlere ve kıymetli ailelerinize 2026 yılında sağlık ve afiyet diliyorum. Allah'a emanet olun."