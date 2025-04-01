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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bayram Tatili Trafik Tedbirlerini Açıkladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı boyunca toplam 69 bin 11 güvenlik personelinin trafik denetimlerinde görev alacağını duyurdu. Hedeflerinin 'sıfır can kaybı' olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili trafik tedbirleri kapsamında 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere toplam 69 bin 11 personelin görev yaptığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bayram trafiğine yönelik denetimlerin 8 Nisan'a kadar süreceğini belirtti.

Trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personelin görev başında olduğunu dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler tarafından 'bir halk sağlığı' sorunu olarak nitelendirilen trafik kazalarında hedefimiz 'sıfır can kaybı'dır. Güvenlik güçlerimiz bu amaçla Ramazan Bayramı tatili boyunca denetimlerini artıracak. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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