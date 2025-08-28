İçişleri Bakanı Yerlikaya, Afyonkarahisar Valiliği'ni Ziyaret Etti
VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar programı kapsamında esnaf ve AK Parti İl Başkanlığı ziyareti sonrasında Afyonkarahisar Valiliği'ne geçti. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Yerlikaya, Şeref Defteri'ni imzaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel