İçişleri Bakanı Yerlikaya, Afyonkarahisar Valiliği'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Afyonkarahisar Valiliği'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar programı çerçevesinde esnaf ve AK Parti İl Başkanlığı'nın ardından Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın karşıladığı Valiliği ziyaret etti ve Şeref Defteri'ni imzaladı.

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar programı kapsamında esnaf ve AK Parti İl Başkanlığı ziyareti sonrasında Afyonkarahisar Valiliği'ne geçti. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Yerlikaya, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu'nun daha büyüğünü yapacağız

Türk ordusunun gözbebeğinin daha büyüğü yapılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan ile birlikte Savanora Yatı'nı ziyaret etti

Erdoğan ailesinden sürpriz ziyaret! Üst düzey komutanlar eşlik etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.