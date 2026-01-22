Haberler

Ülke genelindeki denetimlerde 478 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen denetimlerde 19 göçmen kaçakçısı ile 478 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Denetimlerin Göç İdaresi ve güvenlik birimleriyle yürütüldüğü belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 478 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, denetimlerin, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, 372 bin 409 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı 81 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik dün düzenlenen denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 478 düzensiz göçmenin yakalandığını aktardı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında 27 bin 697 personel, 8 bin 702 ekip ile 5 bin 531 noktada, 7 bin 482 umuma açık yer, 422 terminal ve diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 261 yerin kontrol edildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Göç Yönetimini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimize uygun şekilde, kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla ele alıyoruz. Göç yönetiminin düzenli göç yönetimi, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, entegre sınır yönetimi, uluslararası koruma; gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş dahil olmak üzere tüm başlıklarında dünyaya örnek bir politika izliyoruz.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden, kararlılıkla sürmektedir. Stratejik bir anlayışla yürüttüğümüz düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda ülkemiz, düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu

Maç sonuna damga vuran görüntü
57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City'den taraftarlarına tarihi jest

57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık takımdan tarihi jest
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 13 milyon TL bağışladı

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye rekor bağış
Putin'den Trump'ın 'Barış Kurulu' girişimine 1 milyar dolarlık teklif

Gazze için kesenin ağzını açtı, ama bir şartı var
Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu

Maç sonuna damga vuran görüntü
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım

Trump, Grönland ile ilgili ilk isteğini aldı
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu

Kaybolan helikopterin enkazı hiç beklenmedik bir yerde çıktı