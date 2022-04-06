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İçişleri Bakanı Soylu, "Polis Cemil Efendi" belgeseli gösterimine katıldı

AA - Sefa Şahin - Güncel
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İçişleri Bakanı Soylu, 'Polis Cemil Efendi' belgeseli gösterimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un işgalinde Fransızlar tarafından tutuklanarak sürgün edilen polis memuru Mehmet Cemil Efendi'nin hayatını işleyen "Polis Cemil Efendi" belgeselini izledi.

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un işgalinde Fransızlar tarafından tutuklanarak sürgün edilen polis memuru Mehmet Cemil Efendi'nin hayatını işleyen "Polis Cemil Efendi" belgeselini izledi.

Soylu, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'ndeki "Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin Anlatılmamış Destansı Hikayesi" belgeseli gösterimine katıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan belgeselde, İstanbul'un işgalinde halkın canını ve namusunu korumak için mücadele veren ve Fransızlar tarafından tutuklanarak Fransız Guyanası'na gönderilen polis memuru Mehmet Cemil Efendi'nin hayatı anlatıldı.

Belgeselin izlenilmesinin ardından yazar ve yönetmen Servet Aydemir'e, Mehmet Cemil Efendi'nin fotoğrafının bulunduğu tabloyu hediye eden Soylu, Türk polisinin bu ülkenin "nazar boncuğu" olduğunu söyledi.

Programa, çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaş katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Cemil Efendi belgeseli gösterimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Cemil Efendi belgeseli gösterimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Cemil Efendi belgeseli gösterimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Cemil Efendi belgeseli gösterimine katıldı

AA / Sefa Şahin - Güncel

Süleyman Soylu, Mehmet Cemil, İstanbul, Polis, Güncel, Haberler

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