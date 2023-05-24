-İçişleri Bakanı Soylu Cerablus'ta

-"Bu bölge terörden arındırılarak güvenli hale getirildi"

CERABLUS (İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cerablus'ta düzenlenen "Güvenli Gönüllü Onurlu Geri Dönüş" Projesinin temel atma töreninde "Bu bölge terörden arındırılarak güvenli hale getirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye'nin Cerablus kentinde "Güvenli Gönüllü Onurlu Geri Dönüş "Projesinin temel atma törenine katıldı. Törende Suriyelilere seslenen Bakan Soylu, " Fırat Kalkanı başta olmak üzere birçok harekat yapıldı ve bu bölge terörden arındırılarak güvenli hale getirildi. O tarihten bugüne kadar burada hayatın normale döndürülebilmesi için el birliği ile büyük bir mücadele sürdürülmektedir" dedi.