İçişleri Bakanı Çiftçi Engelliler Haftası dolayısıyla işaret diliyle mesaj paylaştı Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Engelliler Haftası dolayısıyla işaret diliyle yaptığı paylaşımda, "Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabından, Engelliler Haftası vesilesiyle işaret diliyle verdiği mesajı paylaştı.

Engelli bireyleri anladıklarını ve daima yanlarında olduklarını belirten Çiftçi, "Bizler, her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki aynı bayrağın altında, aynı değerlere gönül vermiş büyük bir milletiz. Engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

