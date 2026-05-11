İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,  Moğolistan İçişleri Bakanı Sainbuyan Amarsaikhan ile Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan programı çerçevesinde Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Sainbuyan Amarsaikhan ile bir araya geldi. Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da, Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Sayın Sainbuyan Amarsaikhan ile bir araya geldik. Görüşmemizde; güvenlik iş birliği, terörle mücadele, düzensiz göçle mücadele, sınır güvenliği, siber suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, kolluk eğitimi alanındaki ortak çalışmalar ile afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere birçok başlıkta kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk."

"FETÖ İLE MÜCADELE KONUSU DA GÜNDEMİMİZİN ÖNEMLİ BAŞLIKLARINDAN BİRİ OLDU"

FETÖ ile mücadele konusu da gündemimizin önemli başlıklarından biri oldu. Bu hain terör örgütünün eğitim, ticaret, medya ve sözde sivil toplum yapılanmaları üzerinden farklı ülkelerde varlık göstermeye çalıştığını; dost ve kardeş ülkelerin milli güvenliği açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade ettik. FETÖ iltisaklı yapıların tamamen tasfiye edilmesi, örgütün paravan yapılanmaları üzerinden yürüttüğü faaliyetlerin sonlandırılması ve Türkiye Maarif Vakfı'nın Moğolistan'daki çalışmalarına ilişkin beklentilerimizi de kıymetli mevkidaşımla paylaştık. Türkiye ile Moğolistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını; karşılıklı güven, samimiyet ve iş birliği anlayışıyla her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA