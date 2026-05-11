Haberler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,  Moğolistan İçişleri Bakanı Sainbuyan Amarsaikhan ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan programı çerçevesinde Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Sainbuyan Amarsaikhan ile bir araya geldi. Çiftçi, görüşmede FETÖ ile mücadele konusunun önemli bir gündem maddesini oluşturduğunu vurguladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan programı çerçevesinde Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Sainbuyan Amarsaikhan ile bir araya geldi. Çiftçi, görüşmede FETÖ ile mücadele konusunun önemli bir gündem maddesini oluşturduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan programı çerçevesinde Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Sainbuyan Amarsaikhan ile bir araya geldi. Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da, Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Sayın Sainbuyan Amarsaikhan ile bir araya geldik. Görüşmemizde; güvenlik iş birliği, terörle mücadele, düzensiz göçle mücadele, sınır güvenliği, siber suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, kolluk eğitimi alanındaki ortak çalışmalar ile afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere birçok başlıkta kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk."

"FETÖ İLE MÜCADELE KONUSU DA GÜNDEMİMİZİN ÖNEMLİ BAŞLIKLARINDAN BİRİ OLDU"

FETÖ ile mücadele konusu da gündemimizin önemli başlıklarından biri oldu. Bu hain terör örgütünün eğitim, ticaret, medya ve sözde sivil toplum yapılanmaları üzerinden farklı ülkelerde varlık göstermeye çalıştığını; dost ve kardeş ülkelerin milli güvenliği açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade ettik. FETÖ iltisaklı yapıların tamamen tasfiye edilmesi, örgütün paravan yapılanmaları üzerinden yürüttüğü faaliyetlerin sonlandırılması ve Türkiye Maarif Vakfı'nın Moğolistan'daki çalışmalarına ilişkin beklentilerimizi de kıymetli mevkidaşımla paylaştık. Türkiye ile Moğolistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını; karşılıklı güven, samimiyet ve iş birliği anlayışıyla her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son! Günlerdir konuşulan isim ihraç ediliyor

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık verdi

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla karşılık verdi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi

Son hamlesiyle AK Parti saflarına geçeceği kesinleşti

Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı

Tüm dünyaya geçmişler olsun!
Simpsonlar hantavirüsü de bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm gündem oldu

Simpsonlar yine bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm pes dedirtti
İnfial yaratan görüntü! Çin'de trafik kazalarıyla ilgili korkunç iddia yeniden gündemde

İnfial yaratan görüntü! Ülkeyi ayağa kaldıran iddia yeniden gündemde
Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin takılar yüzünden hareket edemedi

Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin yürümekte zorlandı