İçişleri Bakanı Çiftçi AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun sesi, milletimizin hafızası… Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde, yokluklar ve imkansızlıklar içinde, hakikati dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 106. yıl dönümünü kutluyoruz.

Kalemin, kelamın ve hakikatin gücüne inanan bir iradenin eseri olan Anadolu Ajansı, o gün cephe gerisinde verdiği mücadeleyi bugün de aynı kararlılıkla sürdürmektedir. Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla milletimizin sesi olmaya devam eden Anadolu Ajansını ve bu büyük mirasa emek veren tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne hakikat yolunda emek veren herkesi saygı ve minnetle anıyorum."