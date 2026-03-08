Haberler

Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı teşkilatlarında görev yapan kadın personelleri kabul etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD teşkilatlarında görev yapan kadın personeli kabul etti ve karanfil takdim etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD teşkilatlarında görev yapan kadın personeli Bakanlıkta kabul etti.

İçişleri Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle; İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD teşkilatlarımızda görev yapan kadın personeli Bakanlığımızda kabul etti. Sayın Bakanımız, ülkemizin huzuru, güvenliği ve afetlere karşı güçlü şekilde hazırlıklı olması için fedakarca görev yapan personelimize tek tek karanfil takdim ederek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Görev bilinci, azmi ve emeğiyle güvenlik ve kamu hizmetlerinde önemli sorumluluklar üstlenen tüm kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" denildi.

