Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi'den, uyuşturucu operasyonunda yaralanan jandarmaya geçmiş olsun telefonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş B.B. ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş ile telefonla görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda Çiftçi'nin, İstanbul Eyüpsultan'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş B.B. ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Paylaşımda, "Yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyor, fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Arap ülkelerindeki Türk büyükelçiliklerinden vatandaşlara güvenlik uyarısı

6 ülkedeki Türk vatandaşlarına çağrı
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit