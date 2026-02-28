İçişleri Bakanı Çiftçi'den, uyuşturucu operasyonunda yaralanan jandarmaya geçmiş olsun telefonu
Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda Çiftçi'nin, İstanbul Eyüpsultan'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş B.B. ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.
Paylaşımda, "Yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyor, fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.