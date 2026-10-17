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İçişleri Bakanı Çiftçi, sel ve su taşkınlarına karşı tedbir çağrısı yaptı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kuvvetli yağışların sel ve su taşkınlarına yol açabileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya ve resmi uyarıları dikkate almaya çağırdı. Çiftçi, alınan her tedbirin olası tehlikenin ağır sonuçlara dönüşmesini engelleyebileceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların tedbirli olması ve resmi uyarıları dikkate alması gerektiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kuvvetli yağışların sel ve su taşkınlarına yol açabileceği bugünlerde, tehlikelere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri zamanında almak hayati önem taşıyor. Alınan her tedbir, olası bir tehlikenin ağır sonuçlara dönüşmesini engelleyebilir. İnsan hayatı her şeyden kıymetlidir. Kıymetli vatandaşlarımızdan istirhamım, kendi canlarını ve sevdiklerini korumak adına tedbiri elden bırakmamaları, resmi uyarılara hassasiyetle riayet etmeleridir. Rabb'im milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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