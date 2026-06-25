Bakan Çiftçi: Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı yapacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, " Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı kılmak için şehirlerimizde, sokaklarımızda, sınırlarımızda ve siber dünyada aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu büyük hedefin en güçlü taşıyıcılarından biri, iki asra yaklaşan tecrübesi, disiplini ve fedakarlığıyla emniyet teşkilatımızdır." dedi.

Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, devletin bekasına, milletin huzuruna ve vatanın güvenliğine hizmet edecek polisleri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Törende, 11 dost ve kardeş ülkeden 43 misafir polis amiri olmak üzere 2 bin 320'si kadın, 11 bin 290'ı erkek 13 bin 610 öğrenciyi emniyet teşkilatının saflarına uğurladıklarını söyleyen Çiftçi, "İnşallah her bir mezunumuz devletimizin kudretini adaletle, milletimizin güvenini merhametle, üniformanın şerefini yüksek bir vazife şuuru ile temsil edecektir." ifadesini kullandı.

Çiftçi, polisliğin, omuzda taşınan üniformadan önce yürekte taşınan büyük bir mesuliyet, millete verilmiş ömürlük bir söz olduğunu vurguladı.

Bakan Çiftçi, polisliğin, bir çocuğun korkusunu dindiren güven, bir annenin duasında karşılık bulan huzur, suçun ve suçlunun karşısında sarsılmadan duran devlet iradesi olduğuna dikkati çekerek, "Üstleneceğiniz vazife Malazgirt'te açılan kapının, Çanakkale'de geçit vermeyen imanın, Sakarya'da ayağa kalkan iradenin ve 15 Temmuz gecesi milletçe savunulan istiklalin nöbetidir. Bu nöbetin mayasında vatan sevgisi, özünde adalet, ufkunda büyük ve güçlü Türkiye vardır. Bugün burada yemin ettiğiniz meslek, Fethi Sekin'in, Zeynep Sağır'ın ve nice kahraman polisimizin yoludur. Bu yol, inançla yürüyenlerin, gecesini gündüzüne katanların, vatanı canından aziz bilenlerin yoludur." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye'nin, her alanda tarihi başarılara imza attığını, kendi iradesine güvenen, geleceğini kendi elleriyle inşa eden bir ülke olarak önüne "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu koyduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nın, milli iradenin daha da güçlendiği, devletin kudretinin milletin huzuruna dönüştüğü, güven ve istikrarın hayatın her alanında kökleştiği büyük bir yükseliş dönemi olduğuna vurgu yapan Çiftçi, "Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak bu kutlu yürüyüşte üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı kılmak için şehirlerimizde, sokaklarımızda, sınırlarımızda ve siber dünyada aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu büyük hedefin en güçlü taşıyıcılarından biri, iki asra yaklaşan tecrübesi, disiplini ve fedakarlığıyla emniyet teşkilatımızdır." açıklamasını yaptı.

"Milletimize sadakati şeref bilen yiğitler mezun ediyoruz"

Çiftçi, Polis Akademisi Başkanlığının yetiştirdiği nitelikli insan kaynağıyla, üstlendiği öncü görevlerle emniyet teşkilatına ve güvenlik vizyonuna güç kattığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Muhterem Cumhurbaşkanım, zatı devletlerinizin ifade ettikleri gibi, vebali ağır olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra ederken hukuka ve kanunlara harfiyen uymak büyük önem arz etmektedir. Biz de bu anlayışla, hukuku rehber, adaleti ölçü, milletimize sadakati şeref bilen yiğitler mezun ediyoruz. Çünkü milletin birliği, güçlü adalet, sağlam disiplin ve güven veren bir teşkilatla mümkündür. Bu anlayışın kurumsal karşılıklarından biri de geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğumuz puan esaslı atama ve yer değiştirme sistemidir. Açık ve objektif kriterlere dayanan bu sistem, personelimizin emeğini görünür kılmış, atamalarda şeffaflığı ve öngörülebilirliği arttırmış, teşkilatımızdaki güven, aidiyet ve görev motivasyonunu güçlendirmiştir."

Konuşmasında ailelere de seslenen Çiftçi, "Bu gurur tablosunda şüphesiz sizlerin emeği, duası ve fedakarlığı vardır. Vatana sadakatle bağlı, manevi değerlerini yüreğinde taşıyan evlatlar yetiştirdiğiniz için Allah her birinizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Çiftçi, öğrencileri ilimle, ahlakla, disiplinle ve yüksek vazife şuuruyla yetiştiren Polis Akademisi Başkanlığının yöneticilerine, hocalarına ve eğitim kadrolarına teşekkür ederek, şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere de şükranlarını sunduğunu belirtti.

Törende, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı da birer konuşma yaptı.