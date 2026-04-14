İçişleri Bakanı Çiftçi, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasında kardeşlik temeline dayanan dostane ilişkiler ele alındı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede iç güvenlik, terörle mücadele, düzensiz göç, narkotik suçlarla mücadele ve bölgesel güvenlik konularında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Sayın Bakanımız, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü bağların her alanda daha da ileri taşınmasına büyük önem verdiklerini ifade etti. Türkiye ile Pakistan arasındaki iş birliği, önümüzdeki dönemde de karşılıklı anlayış ve yakın diyalog temelinde sürdürülecektir."