Malatya'da Deprem... İçişleri Bakanı Çiftçi: "Olumsuz Bir Durum Bulunmamaktadır. Ekiplerimiz Çalışmalarını Devam Ettirmektedir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, ekiplerin saha taramalarına devam ettiğini açıkladı.

Bakan Çiftçi, Malatya'da saat 09.00'da meydana gelen depremin ardından, sosyal medya hesaından açıklama yaptı.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: ANKA
