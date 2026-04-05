İçişleri Bakanı Çiftçi'den Kırşehir ziyaretine ilişkin paylaşım

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev yaptığı Kırşehir'in Kaman ilçesine yaptığı ziyarette, burada geçirdiği zamanın hatıralarını paylaştı ve Kaman halkına olan sevgisini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaymakam olarak görev yaptığı Kırşehir'in Kaman ilçesine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, bir zamanlar kaymakamı olarak hizmet etme mutluluğu yaşadığım bu topraklarda yeniden bulunmanın tarifsiz duygusunu yaşadım. 2010-2014 yılları arasında görev yaptığım Kaman'da, sadece bir idareci değil bu güzel ilçenin bir evladı, bir gönüldaşı olduk. Her sokağında bir hatıra, her hanesinde bir muhabbet biriktirdik. Yıllar geçse de gönül bağımız hiç kopmadı. Bugün bir kez daha gördük ki, Kaman'da kurduğumuz o samimi bağ, aynı sıcaklık ve içtenlikle yaşamaya devam ediyor. 'Fahri Kamanlıyım' derken hissettiğimiz o derin aidiyet, bugün bir kez daha yüreğimizi kuşattı. Gönüllerini açan, bizleri bağrına basan tüm Kamanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Donnarumma’nın penaltı notlarını çalan top toplayıcı çocuğu buldular

Yaptığı hırsızlık karşılıksız kalmadı!

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Donnarumma’nın penaltı notlarını çalan top toplayıcı çocuğu buldular

Yaptığı hırsızlık karşılıksız kalmadı!

Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler