İçişleri Bakanı Çiftçi'den Kırşehir ziyaretine ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaymakam olarak görev yaptığı Kırşehir'in Kaman ilçesine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, bir zamanlar kaymakamı olarak hizmet etme mutluluğu yaşadığım bu topraklarda yeniden bulunmanın tarifsiz duygusunu yaşadım. 2010-2014 yılları arasında görev yaptığım Kaman'da, sadece bir idareci değil bu güzel ilçenin bir evladı, bir gönüldaşı olduk. Her sokağında bir hatıra, her hanesinde bir muhabbet biriktirdik. Yıllar geçse de gönül bağımız hiç kopmadı. Bugün bir kez daha gördük ki, Kaman'da kurduğumuz o samimi bağ, aynı sıcaklık ve içtenlikle yaşamaya devam ediyor. 'Fahri Kamanlıyım' derken hissettiğimiz o derin aidiyet, bugün bir kez daha yüreğimizi kuşattı. Gönüllerini açan, bizleri bağrına basan tüm Kamanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."