İçişleri Bakanı Çiftçi, Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı ve Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'yı Kabul Etti

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberindekileri kabul etti.

İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızın dört bir yanında gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Genel Komutanlığmızın, 187 yıllık köklü birikimiyle milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve ülkemizin güvenliği için yürüttüğü fedakar hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Milletimizin emrinde, devletimizin hizmetinde büyük bir vazife şuuru ile görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımızın 187. kuruluş yıl dönümünü yürekten tebrik ediyor; kahraman jandarmalarımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Rabbim kahraman jandarmalarımızı her türlü kazadan, beladan ve musibetten muhafaza eylesin. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Kaynak: ANKA