Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla Galatasaraylı futbolcu birbirine girdi
Fildişi Sahili'nin Ekvador'u 1-0 mağlup ettiği Dünya Kupası maçında Galatasaraylı Wilfried Singo ile eski Fenerbahçeli Enner Valencia arasında gerginlik yaşandı. Singo'nun dirseğinin kulağına gelmesine sinirlenen Valencia, rakibine tepki gösterdi.
- 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Fildişi Sahili, Ekvador'u 90. dakikada attığı golle 1-0 yendi.
- Galatasaraylı Wilfried Singo, 50 metre top sürdükten sonra yaptığı asistle galibiyet golünü hazırladı.
- Maçın 22. dakikasında Singo'nun dirseği eski Fenerbahçeli Enner Valencia'nın kulağına geldi, Valencia tepki gösterdi.
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf 90. dakikada gelen golle Fildişi Sahili oldu.
Karşılaşmanın tek golünde Galatasaray forması giyen Wilfried Singo önemli rol oynadı. Fildişili futbolcu, yaklaşık 50 metre top sürdükten sonra yaptığı asistle takımına galibiyeti getiren golün hazırlayıcısı oldu.
SINGO İLE VALENCIA ARASINDA GERGİNLİK
Mücadelenin 22. dakikasında ise tansiyon yükseldi. Galatasaraylı Singo, topu kapabilmek için eski Fenerbahçeli Enner Valencia'ya baskı yaptı. Pozisyon sırasında Singo'nun dirseği Valencia'nın kulağına geldi. Bu müdahalenin ardından tecrübeli futbolcu büyük tepki gösterdi.
HAKEME İTİRAZ ETTİ
Kulağına aldığı darbe sonrası sinirlenen Valencia, Singo'yu iterek tepkisini ortaya koydu. Ekvadorlu yıldız daha sonra hakeme dönerek pozisyona itiraz etti. Singo ise yaşanan gerginliğin ardından bölgeden uzaklaşarak tartışmanın büyümesini önlemeye çalıştı.
GECENİN KAZANANI FİLDİŞİ SAHİLİ OLDU
Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Fildişi Sahili, 90. dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Böylece Afrika temsilcisi Dünya Kupası'na üç puanla başlarken, Ekvador ise turnuvaya mağlubiyetle başladı.
İşte o anlardan kareler;