İçişleri Bakanı Çiftçi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İsrail yönetimini uluslararası hukuku hiçe sayan bu uygulamalardan derhal vazgeçmeye, alıkonulan tüm aktivistleri bir an önce serbest bırakmaya ve insan haklarına uygun şekilde hareket etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in uluslararası sularda, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını ve aktivistlerin hukuka aykırı şekilde alıkonulmasını şiddetle kınadığını belirtti.

Sivillere yönelik kötü muamelenin, insan haklarının, onurunun ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aktivistlerin ellerinin bağlanması, aşağılayıcı muameleye maruz bırakılması ve psikolojik baskıyla karşı karşıya bırakılması vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edebileceği bir durum değildir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettikleri gibi 'Dünya beşten büyüktür.' İnsanlığın vicdanını hiçe sayan hiçbir zulüm düzeni sonsuza kadar ayakta kalamayacaktır. Mazlumların sesini susturmaya yönelik bu hukuk dışı uygulamalar, insanlığın ortak vicdanında da tarihin huzurunda da hak ettiği karşılığı bulacaktır. İsrail yönetimini uluslararası hukuku hiçe sayan bu uygulamalardan derhal vazgeçmeye, alıkonulan tüm aktivistleri bir an önce serbest bırakmaya ve insan haklarına uygun şekilde hareket etmeye çağırıyorum."