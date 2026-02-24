Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı'nı ziyaret etti

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı'nda düzenli göç yönetimi ve düzensiz göçle mücadele konularında bilgi aldı. Ziyarette insan onuru ve güvenlik ön planda tutuldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Çiftçi, ziyarette Başkanlığın faaliyetleri, düzenli göç yönetimi ve düzensiz göçle mücadele kapsamındaki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçi, uluslararası koruma, geçici koruma ve uyum politikaları çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalar, göç yönetimi alanında hayata geçirilen plan ve projeler, paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, göç yönetiminde insan onurunu esas alan, güvenliği ve kamu düzenini önceleyen politikaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
500

