İçişleri Bakanı Çiftçi, Erzurum'da gençlerle buluştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen TÜGVA İhtisas Akademi Programı vesilesiyle Erzurumlu gençlerle bir araya geldiklerini belirtti.

İlmin, irfanın ve vatan sevgisinin güçlü şekilde yaşatıldığı Erzurum'un her dönem devletine, milletine ve milli değerlerine bağlı gençler yetiştiren kadim şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bugün burada genç kardeşlerimizin gözlerinde gördüğümüz heyecan, inanç ve azim, Türkiye'nin yarınlarına dair umutlarımızı daha da büyütmektedir. Çünkü muhterem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealini geleceğe taşıyacak olanlar, ahlakıyla, bilgi birikimiyle ve yüksek sorumluluk bilinciyle yetişen siz gençlerimiz olacaksınız. Rabbim tüm gençlerimizin yolunu açık, bahtını güzel eylesin."