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Bakan Çiftçi'den Suriye ziyareti mesajı

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"Şam'dan, gönül bağlarımızı daha da kuvvetlendirmiş, kardeşliğimize olan inancımızı pekiştirmiş ve ortak geleceğimize dair umutlarımızı büyütmüş olarak ayrıldık"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, kadim şehir Şam'da, ortak tarihin izlerini taşıyan, kardeşlikleri güçlendiren ve geleceğe dair umutları büyüten kıymetli temaslarda bulunduklarını belirtti.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile güvenlik, sınır yönetimi, göç ve gönüllü geri dönüş süreçlerini değerlendirdiklerini aktaran Çiftçi, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih ile bir araya gelerek "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı"nı imzaladıklarını ifade etti.

Çiftçi paylaşımında şunları kaydetti:

"Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed eş-Şara tarafından kabulümüzde, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını ilettik. Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyrettik, asırlara tanıklık eden bu kadim şehrin yarınlarına umutla baktık. Emevi Camii'nin manevi ikliminde Hazreti Yahya'nın makamında ellerimizi semaya açtık. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin türbesinde ve Türk Hava Şehitliği'nde dualarımızı niyaz ederken, bu topraklarda yaşayan ortak tarihimizin, aziz hatıralarımızın ve sarsılmaz kardeşliğimizin derin izlerini bir kez daha gönlümüzde hissettik. Şam'dan, gönül bağlarımızı daha da kuvvetlendirmiş, kardeşliğimize olan inancımızı pekiştirmiş ve ortak geleceğimize dair umutlarımızı büyütmüş olarak ayrıldık. Rabbim attığımız adımları hayırlı, kardeşliğimizi daim eylesin."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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