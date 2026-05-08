İçişleri Bakanı: Yerli teknoloji vizyonumuzu ileri taşıyacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yerli ve milli teknoloji vizyonumuzu daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından SAHA 2026'ya ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı tarihi seviyeye gururla şahitlik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın stratejik vizyonu, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin ilham veren cesareti ve Lagari Hasan Çelebi'nin ilimle yoğrulan ufku, bugün yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA'larımızda, SİHA'larımızda ve yüksek teknoloji hamlemizde milletimizin azmiyle yeniden yükselmektedir. Bu güçlü vizyonun bir parçası olarak SAHA 2026 kapsamında İçişleri Bakanlığımızın stantlarında, güvenlikten afet yönetimine, sınır güvenliğinden haberleşme teknolojilerine kadar birçok alanda yürütülen yerli ve milli çalışmaları yakından inceledik.

Hamdolsun ki artık semalarını, sınırlarını ve milletimizin huzurunu kendi evlatlarının geliştirdiği teknolojilerle muhafaza eden güçlü bir Türkiye var. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yerli ve milli teknoloji vizyonumuzu daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz."