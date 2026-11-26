Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milli birlik ve kardeşliğimizi tahkim etmek, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz çok boyutlu faaliyetleri kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına katıldıklarını hatırlattı.

Toplantıda, "Terörsüz Türkiye" süreci ve "Terörsüz Bölge" hedefi doğrultusunda kaydedilen somut ilerlemeler ile terör ve organize suç örgütleriyle mücadelede gelinen aşamayı değerlendiklerini ifade eden Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milli birlik ve kardeşliğimizi tahkim etmek, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz çok boyutlu faaliyetleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna ve kamu düzenine kasteden hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Cenabıhak, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."

Kaynak: AA