İçişleri Bakanı Çiftçi'den Kurban Bayramı mesajı ve trafik uyarısı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Bayramda 334 bin 17 personel ve 49 bin 826 araçla görev başında olunacağını belirten Çiftçi, trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve fedakar mesai arkadaşlarım olmak üzere aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çiftçi, bayramların gönüllerin birbirine yaklaştığı, kırgınlıkların giderildiği zamanlar olduğunu ifade etti.

Çiftçi, bugünlerde milyonlarca vatandaşın sevdikleriyle bayramlaşmak için yollara çıkacağını hatırlatarak, her vatandaşın sevdiklerine huzurla kavuşmasını arzuladıklarını aktardı.

Bayram tatili süresince alınacak tedbirlere de değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizden toplam 334 bin 17 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla karada, havada ve sahillerimizde milletimizin huzuru için 7/24 görev başında olacağız. Kıymetli vatandaşlarımız, yolların hasreti vuslata dönüştürmesi için lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkat, sabır ve sorumlulukla hareket edelim.

Çünkü trafikte en güçlü tedbir, dikkat, sabır ve sorumluluktur. Yollarımız ayrılığın acısına dönüşmesin, hasretin vuslata erdiği güvenli güzergahlar olsun. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve fedakar mesai arkadaşlarım olmak üzere aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
