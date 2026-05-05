İçişleri Bakanı Çiftçi'den İzmir merkezli sanal kumar operasyonuna ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen sanal kumar operasyonunu yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ve sahada görev yapan polislere teşekkür etti.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından 8 ildeki eş zamanlı sanal kumar operasyonuna ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımını alıntılayarak, açıklamada bulundu.

İçişleri ve Adalet bakanlıkları arasındaki güçlü koordinasyonun, suç ve suçluyla mücadelede en büyük güçleri olduğunu belirten Çiftçi, "İzmir merkezli 8 ilimizde gerçekleştirilen bu başarılı operasyonu titizlikle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, gençleri ve aileyi hedef alan sanal kumar baronlarına ve bahis çetelerine asla geçit vermeyeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin huzuru için omuz omuza ve kararlılıkla mücadelelerinin kesintisiz şekilde süreceğini, bu kararlı duruşun, suç ve suçluyla mücadelede sahip oldukları güçlü ortak iradenin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Milletimizin alın terine göz diken, gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan bu kirli yapılara karşı, Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız aynı hedef doğrultusunda, omuz omuza ve tam bir uyum içinde hareket etmektedir. Bu süreçte sergilenen net tavır ve verilen güçlü destek için Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e ve yargı camiasına teşekkür ediyorum."