İçişleri Bakanı Çiftçi'den İzmir'deki kazada şehit olan polis memuru Hızlı için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Hızlı, Bornova'da meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizi makamı ali olsun."