İçişleri Bakanı Çiftçi'den Göç İdaresi Başkanlığı'na Ziyaret

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çiftçi'nin Göç İdaresi Başkanlığı'nı ziyaret ettiği bildirildi ve şunlar kaydedildi:

"Ziyaret kapsamında Göç İdaresi Başkanlığımızda yürütülmekte olan faaliyetler, düzenli göçün yönetimi ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, uluslararası koruma, geçici koruma ve uyum politikaları çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalar, göç yönetimi alanında hayata geçirilen plan ve projeler, paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundular. Göç yönetiminde insan onurunu esas alan, güvenliği ve kamu düzenini önceleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA
