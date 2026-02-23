Aselsan Genel Müdürü Akyol'dan, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile bir araya gelerek güvenlik hizmetlerinde yerli ve milli teknolojilerin kullanımını ve kurumlar arası iş birliğini görüştü. Akyol, Çiftçi'ye yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, ASELSAN Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol ile bir araya geldi. Görüşmede güvenlik hizmetlerimizde yerli ve milli teknolojilerin etkin kullanılması ve kurumlarımız arasında işbirliğinin arttırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. ASELSAN Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu."

Kaynak: ANKA