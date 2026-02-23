Haberler

Aselsan Genel Müdürü Akyol'dan, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile güvenlik hizmetlerinde yerli ve milli teknolojilerin kullanımı hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile bir araya gelerek güvenlik hizmetlerinde yerli ve milli teknolojilerin kullanımını ve kurumlar arası iş birliğini görüştü. Akyol, Çiftçi'ye yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, ASELSAN Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol ile bir araya geldi. Görüşmede güvenlik hizmetlerimizde yerli ve milli teknolojilerin etkin kullanılması ve kurumlarımız arasında işbirliğinin arttırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. ASELSAN Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu."

Kaynak: ANKA
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden 'İBB dosyasıyla birleşsin' talebi

CHP kurultay davasında ara karar! Kritik İBB davası hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
DEM Parti'de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor

Bomba hamle! DEM Parti'nin adı değişiyor, 1 isim hariç herkes gidiyor
Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı