İçişleri Bakanı Çiftçi'den "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sıfır atık bilinciyle daha yaşanabilir bir dünya için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bu yıl "Gıda İsrafı" temasıyla 4'üncü yılı kutlanan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün çoğu zaman farkına varılmayan büyük bir kaybı gözler önüne serdiğini belirtti.

Dünyada her yıl, 5,8 trilyon tabak yemeğe eş değer 2,3 milyar ton gıdanın tüketilmeden kaybedildiğine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nden aldığımız ilhamla, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda hayvan barınaklarımız için önemli bir adım attık. Günlük 50 ton atıktan yaklaşık 18 ton organik mama üretimi gerçekleştiriyoruz. Böylece hem israfı önlüyor hem çevre sağlığına katkı sağlıyor hem de 'Onlar Allah'ın dilsiz kullarıdır' anlayışıyla can dostlarımıza sağlıklı beslenme imkanı sunuyoruz. Sıfır atık bilinciyle daha yaşanabilir bir dünya için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Betül Bilsel
