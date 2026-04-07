Haberler

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beşiktaş'ta polislerine yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, güvenlik güçlerinin kararlı müdahalesinin ardından saldırıyı gerçekleştiren 3 şahsın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Beşiktaş'ta polislere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında saldırganla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha yakalandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıya ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve incelemeler, ilgili birimlerimiz tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır. Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, faillerin ve bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir. Güvenlik güçlerimizin anında, kararlı ve etkili müdahalesi neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimizin ameliyatları başarıyla tamamlanmıştır. Hayati tehlikelerinin bulunmaması en büyük tesellimizdir" dedi.

'UZANTILARI DA HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

Bakan Çiftçi paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu alçak saldırının arka planı, faillerin irtibatları ve bağlantılı oldukları yapılar, devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri kullanılarak ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Milletimizin huzurunu hedef alan bu hain girişimin arkasındaki karanlık odaklar da uzantıları da hukuk önünde hesap verecektir. Şunun altını açıkça çizmek isterim; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kamu düzenine, milletimizin huzuruna ve güvenliğine yönelen hiçbir tehdide müsamaha göstermemiştir, bundan sonra da göstermeyecektir. Güvenlik birimlerimiz, bu tür saldırılar karşısında tereddütsüz, tavizsiz ve kahramanca karşılık vermiştir; bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı cesaretle karşılık vermeye devam edecektir. Milletimizin huzuruna kasteden her girişim, devletimizin sarsılmaz iradesi karşısında etkisiz kalacaktır. Türkiye'nin huzurunu hedef alan hiçbir yapı, hiçbir odak, hiçbir taşeron emeline ulaşamayacaktır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve bağlantılı bütün unsurların adalet önüne çıkarılması için süreç kesintisiz şekilde yürütülmektedir. Aziz milletimiz müsterih olsun. Türkiye, güçlü devleti, tecrübeli güvenlik teşkilatı ve sahadaki hakimiyetiyle her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kudrete sahiptir. Devletimiz, milletimizin huzuru ve kamu düzeninin muhafazası için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

