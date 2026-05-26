İçişleri Bakanı Çiftçi'den Kurban Bayramı Mesajı: "Tüm Ekiplerimizle Sahadayız"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda milyonlarca vatandaşın memleket yollarında olduğunu belirterek, bayram yolculuklarının huzur ve güven içinde tamamlanması için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını bildirdi.

Çiftçi, mesajında "Bugün milyonlarca vatandaşımız yollarda. Kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor. Bayram, bu ülkenin en büyük buluşma zamanıdır. Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız."

Kaynak: ANKA