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Bakan Çiftçi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi

Bakan Çiftçi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Ardından camiyi ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Restorasyon alanında incelemelerde bulunan Çiftçi, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Bakan Çiftçi, daha sonra camiyi ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
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