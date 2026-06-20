Bakan Çiftçi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Ardından camiyi ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Restorasyon alanında incelemelerde bulunan Çiftçi, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.
Bakan Çiftçi, daha sonra camiyi ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse