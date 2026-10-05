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İçişleri Bakanı Çiftçi asayiş toplantısında ölçülebilir hedefleri vurguladı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığındaki asayiş toplantısında, suçlarda önemli mesafe alındığı ve her suç türü için ölçülebilir hedefler gerektiği vurgulandı. Toplantıda yeni nesil suç çetelerine karşı birimlerin ortak hareket etmesi ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında "asayiş" konulu güvenlik toplantısı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, asayiş hizmetlerinin genel durumu, sahadaki gelişmeler ve gelecek dönemde atılacak adımlar ele alındı.

Kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda önemli mesafe alındığı, kasten öldürme, hırsızlık, yağma ve motosikletli silahlı saldırılar başta olmak üzere birçok alanda mücadele kapasitesinin güçlendiği ifade edilen toplantıda Bakan Çiftçi, "Son dönemde yürüttüğümüz çalışmaların neticelerini görüyoruz. Kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda önemli mesafe alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her önemli suç türü için somut, ölçülebilir ve zamanla ilişkilendirilmiş hedefler konulması gerektiğine işaret eden Çiftçi, "Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Gerekirse akademik bir çalışma disiplini ortaya konulmalı, üniversitelerimizin ve bilim insanlarımızın birikiminden yararlanılmalıdır." ifadesini kullandı.

İl bazlı özel planlamalar

Toplantıda ayrıca motosikletle işlenen silahlı olaylarda elde edilen sonuçların daha ileri taşınması, yeni nesil suç çetelerine karşı asayiş, narkotik, trafik ve istihbarat birimlerinin müşterek hareket etmesi, ruhsatsız silahla mücadelede silahın kaynağına, temin yöntemine ve dağıtım zincirine ulaşılması ve ağır suçlardan aranan kişilere yönelik il bazlı özel planlamalar yapılması üzerinde duruldu.

Bakan Çiftçi, toplantıda "Yeni nesil suç çetelerine karşı asayiş, narkotik, trafik ve istihbarat birimlerimiz müşterek hareket etmelidir. Aranan şahıslar konusunda il bazlı çalışmalar sürdürülmeli, özellikle ağır suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel planlamalar yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ve Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, birim amirleri ve bakanlık bürokratları katıldı.

Kaynak: AA
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