İçişleri Bakanı Çiftçi'den AFAD Başkanlığı'na ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD Başkanlığı'nı ziyaret ederek afet yönetimi çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret sırasında risk azaltma ve insani yardım faaliyetleri ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı'nı ziyaret eden Çiftçi, Başkan Ali Hamza Pehlivan ve ilgili yöneticilerden kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında risk azaltma, hızlı müdahale ve iyileştirme faaliyetleri, afet yönetimi alanında uygulamaya alınan plan ve projeler, paydaş kurum ve kuruluşlarla yürütülen işbirliği çalışmaları, milletin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayretiyle sürdürülen insani yardım faaliyetleri ele alındı ve kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA
