Bakan Çiftçi, AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Suica ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AB Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ile terörle mücadele ve düzensiz göç konularında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Çiftçi, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerinin iltica mekanizmalarını istismar etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ile bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Dubravka Suica ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul ettiğini, bölgesel güvenlik, düzensiz göç, terörle mücadele ve uluslararası işbirliği başlıklarında kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bazı terör örgütlerinin, hak ve özgürlükler alanını suistimal ederek, özellikle Kuzey ve Batı Avrupa'yı lojistik merkez olarak kullanmalarına izin verilmemesi gerektiğini vurguladıklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Terör ve organize suç örgütü mensuplarının iltica mekanizmalarını istismar etmelerine karşı daha etkin ve ortak bir mücadele yürütülmesinin önemine dikkat çektik. Sayın Suica'ya nazik ziyaretleri ve görüşmemize sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
