İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kazakistan ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kazakistan İçişleri Bakanı Yerzhan Sadenov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke bakanlıkları arasındaki işbirliği alanlarını güçlendirme konularını ele aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kazakistan İçişleri Bakanı Yerzhan Sadenov ile telefonda görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Kazakistan İçişleri Bakanı Sayın Yerzhan Sadenov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bakanlıklarımız arası işbirliği alanlarını güçlendirmek adına değerlendirmelerde bulunuldu." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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