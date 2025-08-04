İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı'da İncelemelerde Bulundu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda bürokratlar ve partililer tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, valiliği ziyaret etti. Valilik önünde törenle karşılanan Bakan Yerlikaya, şeref defterini imzaladıktan sonra bir süre Vali Mustafa Koç ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Bakan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. AK Parti Milletvekili Ruken Kilerci ve İl Başkanı İlhami Yıldız tarafından karşılanan Yerlikaya, partililerle görüştükten sonra kara yoluyla Patnos ilçesine hareket etti. Bakan Yerlikaya'nın, Patnos'ta Belediye Başkanlığını ve esnafı ziyaret etmesi bekleniyor.