İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı ve Orgeneral Çardakcı'dan şehit Astsubay Üstçavuş Çil'in ailesine ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in ailesini ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı ve Orgeneral Çardakcı Elvankent Şehitliği'nde kabir ziyaretinde bulundu.

Kabir ziyaretinin ardından Yiğitbaşı ve Çardakcı, şehit Astsubay Üstçavuş Çil'in ailesini ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.